В Красногорске задержали подозреваемого в краже чемодана с 1,5 млн рублей

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Полицейские в Красногорске задержали мужчину, подозреваемого в краже чемодана с 1,5 миллиона рублей у подъезда одного из домов на Ильинском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

"Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники отдела полиции установили и недалеко от места преступления задержали 28-летнего ранее судимого жителя Москвы, подозреваемого в совершении противоправного деяния", – говорится в материале.

Задержанный заявил, что увидел у подъезда оставленный без присмотра чемодан, после чего решил его похитить. Часть украденных денег мужчина успел потратить на личные нужды.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Красногорским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – пояснили в полиции.

Ранее назвавшийся сотрудником банка неизвестный мужчина похитил у московского пенсионера более 1,5 миллиона рублей. Под предлогом сохранения денег лжесотрудник кредитной организации убедил пожилого мужчину обналичить их со своих банковских счетов, а затем перевести на банковскую карту злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".