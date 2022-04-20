В Москве задержали подозреваемых в краже онкопрепаратов на 17,5 млн рублей

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Полиция задержала в Москве группу злоумышленников, подозреваемых в краже препаратов, предназначенных для онкобольных. У них изъяли лекарства на 17,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники, фальсифицируя отчетную документацию, с мая 2021 по апрель 2022 года тайно похищали лекарственные препараты, состоящие на особом номерном учете. Стоимость одной дозы некоторых из них превышает 340 тысяч рублей. В дальнейшем медикаменты реализовывались через аптечные пункты", – приводит ее слова "МВД Медиа".

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. В ходе обысков у подозреваемых изъяли более двух тысяч различных препаратов. Сейчас четверо фигурантов дела находятся под стражей, один – под подпиской о невыезде, еще один – под домашним арестом.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления, точный размер ущерба, а также другие возможные его участники. Ход расследования взят на контроль руководством следственного департамента МВД России.

В конце марта в Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже более чем 22 миллионов рублей из букмекерской конторы. Тот, угрожая менеджеру похожим на настоящий пневматическим пистолетом, завладел ключом от сейфа, вытащил деньги, после чего скрылся. К моменту, когда его обнаружили, он уже успел потратить часть суммы.

