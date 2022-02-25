Со съемок "Короны" украли реквизит на 150 тысяч фунтов

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Фото: кадр из сериала "Корона"; режиссер – Бенжамин Карон, Филип Мартин; производство – Netflix
Неизвестные украли 200 предметов реквизита со съемочной площадки исторического сериала Netflix "Корона", сообщает The Sun.
Ущерб составил 150 тысяч фунтов стерлингов или около 17,5 миллиона рублей. Грабителей разыскивает полиция.
По информации издания, кражу совершили недалеко от английского города Донкастер, где должны были снимать сцены с Имельдой Стонтон (королева Елизавета II) и Джонатоном Прайсом (принц Филипп). Ночью преступники получили доступ к трем грузовикам, взломали их и ограбили.
Похитить удалось по-настоящему ценные антикварные вещи, к примеру, копию яйца Фаберже, приобретенную в 1933 году королем Георгом V. Также воры забрали канделябры, украшения, напольные часы, столовое серебро и птичью клетку.
Новые серии "Короны" выйдут осенью 2022 года.
Ранее критики назвали сериалы "Эмили в Париже" и "Ребекка" самыми провальными проектами Netflix. Сериал об истории девушки из США, приехавшей во Францию, обвинили в слишком снобистском изображении жителей Парижа.
The City: "Эмили в Париже"
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