Объявлены победители премии "Золотой глобус"

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В США объявили победителей кинопремии "Золотой глобус" за 2021 год. 79-я церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Приз за лучшую режиссерскую работу получила новозеландская постановщица Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса". Сама лента стала лучшей драмой. Она обошла номинированные в этой категории фильмы "Белфаст", "Дюна", "CODA: Ребенок глухих родителей" и "Король Ричард".

"Вестсайдская история" Стивена Спилберга получила премию в категории "Лучшая комедия/мюзикл".

В номинации "Лучший драматический сериал" победил американский сатирический телесериал "Наследники". Лучшей в номинации "Иностранный фильм" была названа экранизация рассказа Харуки Мураками "Сядь за руль моей машины" японского режиссера Рюсукэ Хамагути. Лучшим анимационным фильмом стал "Энканто" от студии Disney.

"Золотой глобус" за лучший сценарий получил Кеннет Брана за картину "Белфаст".

Приз в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" получил Уилл Смит за роль в "Короле Ричарде". Николь Кидман получила премию в категории "Лучшая женская роль в драме" за роль в фильме "Быть Рикардо".

Актриса Кейт Уинслет и актер Майкл Китон стали лауреатами премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль в телефильме соответственно. Уинслет получила награду за роль в телесериале "Мейр из Исттауна", Китон – за роль в сериале "Ломка".

"Золотой глобус" в категории "Лучшая роль второго плана" получили американская актриса Ариана ДеБос за работу в картине "Вестсайдская история" и О Ен Су, исполнивший роль старика в южнокорейском сериале "Игра в кальмара".

Композиция No Time To Die певицы Билли Айлиш для фильма "Не время умирать" стала лучшей оригинальной музыкой к фильму. Композитор Ханс Циммер получил "Золотой глобус" за музыку к фильму "Дюна".

Ранее сообщалось, что фантастический фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнева претендует на кинопремию "Оскар" в четырех номинациях: "Лучший грим и прически", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший звук" и "Лучшая музыка". Полный список номинаций на "Оскар" будет оглашен 8 февраля, а сама церемония награждения должна пройти 27 марта.