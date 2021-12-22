Мультфильм "Боксбалет" вошел в шорт-лист премии "Оскар"

Фото: кадр из мультфильма "Боксбалет"; режиссер – Антон Дьяков; производство – Анимационная студия "Мельница"
Короткометражный мультфильм российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет" попал в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм". Короткий список из 15 претендентов на премию опубликован на сайте Американской киноакадемии.
Мультфильм длится 15 минут. Он рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране.
С картиной конкурируют анимационные фильмы от режиссеров из Великобритании, Канады, Франции и Южной Кореи.
Ранее "Боксбалет" уже отметили премией "Икар", а также признали лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале "Короче".
Также стало известно, что фантастический фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнева претендует на получение кинопремии "Оскар" в четырех номинациях. Картину выдвинули на премию в номинациях "Лучший грим и прически", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший звук" и "Лучшая музыка".
Полный список номинаций на "Оскар" будет оглашен 8 февраля, а сама церемония награждения должна пройти 27 марта.
Вильнева также номинировали на премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Дюна". Церемония пройдет 9 января 2022 года.
"Дюна" стал самым популярным фильмом в 2021 году
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