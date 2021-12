Названы самые популярные фильмы 2021 года

Фото: кадр из фильма "Дюна"; режиссер – Дени Вильнев; производство – Legendary Pictures

Портала Internet Movie Database составил топ-10 самых популярных фильмов 2021 года. Специалисты составляли рейтинг, основываясь на востребованности лент среди зрителей.

Возглавила список экранизация фантастической саги Фрэнка Герберта "Дюна" от режиссера Дени Вильнева. После нее идет "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймса Ганна. Кинокомикс "Вечные" замыкает тройку лидеров.

На четвертом месте расположился "Мортал Комбат", а следом за ним идет проект от студии DC "Лига справедливости Зака Снайдера". Шестую строчку рейтинга специалисты отдали картине "Годзилла против Конга".

Замкнули список самых популярных фильмов года "Черная вдова", "Армия Мертвецов", "Круэлла", а также "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Ранее приключенческий боевик It Takes Two, выпущенный компанией Electronic Arts, был признан лучшей видеоигрой года. Игру объявили на церемонии The Game Awards 2021. Она же победила в номинациях "Лучшая семейная игра" и "Лучшая многопользовательская игра".