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Технологии

08:55

Названа лучшая видеоигра 2021 года

технологии

Фото: ea.com

Приключенческий боевик It Takes Two, выпущенный компанией Electronic Arts, признан лучшей видеоигрой года, сообщает News.ru.

Игру объявили на церемонии The Game Awards 2021. Она же победила в номинациях "Лучшая семейная игра" и "Лучшая многопользовательская игра".

На мероприятии также представили множество предстоящих видеоигр. В частности, был презентован трейлер победившей в номинации "Самой ожидаемой игры" Elden Ring.

По видеосвязи к мероприятию на прямую связь вышли актеры культового фильма "Матрица" Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые представили новый трейлер четвертой части киноэпопеи.

Ранее Владимира Путина сделали главным героем видеоигры Half-Life 2. Было показано, как президент РФ ездит на страйдере, ловит рыбу, стреляет из оружия и окунается в проруби.

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