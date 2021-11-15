Путина сделали главным героем игры Half-Life 2

Видео: YouTube-канал "eli_handle_b․wav"

В Сети появилось видео, на котором Владимир Путин является главным героем видеоигры Half-Life 2.

На видео президент РФ ездит на страйдере, ловит рыбу, стреляет из оружия и окунается в проруби.

Ранее фермер-художник Дарио Гамбарин превратил поле с пшеницей в портрет Владимира Путина. Поле, на котором написано "полотно", расположено недалеко от итальянской Вероны. Под портретом находится подпись: "Путин". За подписью следует надпись: "G20 2017".

Художник объяснил свое решение грядущей встречей "большой двадцатки" в Гамбурге. По его словам, Путин – один из самых влиятельных политиков современности.

