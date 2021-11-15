Путина сделали главным героем игры Half-Life 2

В Сети появилось видео, на котором Владимир Путин является главным героем видеоигры Half-Life 2.
На видео президент РФ ездит на страйдере, ловит рыбу, стреляет из оружия и окунается в проруби.
Ранее фермер-художник Дарио Гамбарин превратил поле с пшеницей в портрет Владимира Путина. Поле, на котором написано "полотно", расположено недалеко от итальянской Вероны. Под портретом находится подпись: "Путин". За подписью следует надпись: "G20 2017".
Художник объяснил свое решение грядущей встречей "большой двадцатки" в Гамбурге. По его словам, Путин – один из самых влиятельных политиков современности.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.