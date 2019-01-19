Путин на Крещение окунулся в прорубь

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент погружался в иордань, однако неизвестно, где именно это происходило.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Путин окунается в прорубь на Крещение несколько лет.

По данным МВД, в торжественных религиозных мероприятиях на Крещение в ночь на 19 января приняли участие более 2,4 миллиона человек по всей стране. В Москве участвовали почти 270 тысяч человек.