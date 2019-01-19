Более 2,4 миллиона россиян приняли участие в праздновании Крещения

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Более 2,4 миллиона человек участвовали в торжественных мероприятиях на Крещение в ночь на 19 января. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ночь с 18 на 19 января в России прошло празднование одного из главных христианских праздников Крещения Господня. Состоялось около 9,5 тысяч торжественных религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 2,4 млн человек", – сказала она, передает РИА Новости.

В общей сложности для охраны общественного порядка при проведении богослужений в храмах и массовых купаний было задействовано более 41 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии. Отмечается, что во время купаний нарушений общественного порядка допущено не было.

Ранее сообщалось, что традиционные крещенские купания открылись в Москве 18 января. Окунуться в прорубь можно будет и в субботу до 18:00. В 2019 году для желающих войти в купель или иордань приготовили 62 специальные безопасные площадки. Их оборудовали настилами с противоскользящим покрытием, фонарями, раздевалками, пунктами обогрева и киосками с горячей едой. Рядом с площадками откроют временные бесплатные парковки.

Следить за процессом купания будут бригады скорой помощи и сотрудники МЧС. Ожидается, что в этом году окунуться в ледяную прорубь могут свыше 180 тысяч человек.Доступ к емкостям со святой водой будет открыт в церквях несколько дней.