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13:27

Почти 270 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях

общество религия

13:27

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Почти 270 тысяч москвичей приняли участие в крещенских купаниях в ночь на субботу. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Более 265 тысяч человек посетили крещенские купания в Москве за ночь. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда площадки купаний в ночь посетили 218 тысяч граждан", – сказал он, передает РИА Новости.

Купания в честь праздника Крещения Господня продлятся в Москве до 18.00 19 января. Доступ к емкостям со святой водой будет открыт в церквях несколько дней. Столичные власти подготовили в городе 59 мест для купаний. Все купели и проруби оборудованы противоскользящими настилами, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами и освещением.

По данным МВД, в торжественных религиозных мероприятиях на Крещение в ночь на 19 января приняли участие более 2,4 миллиона человек по всей стране.

В общей сложности для охраны общественного порядка при проведении богослужений в храмах и массовых купаний было задействовано более 41 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии. Отмечалось, что во время купаний нарушений общественного порядка допущено не было.

общество религия

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