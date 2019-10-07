Прогулки по горам и подводная охота: как отдыхает Владимир Путин в Сибири

7 октября Владимир Путин отметил свое 67-летие. А накануне праздника он побывал в сибирской тайге, где насладился осенней природой. Глава страны ежегодно старается выделить хотя бы пару дней, чтобы отдохнуть на просторах Сибири. Вспоминаем, как проходил отпуск президента в Тыве в последние три года, и рассказываем, что будет делать в лесу медведь, если увидит лидера государства.

2019-й: виды Енисея, подъем в горы и сбор грибов

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В преддверии своего дня рождения Владимир Путин в компании с министром обороны Сергеем Шойгу погулял по горам в сибирской тайге. Видео было опубликовано на сайте Кремля.

На кадрах глава государства сначала отдыхает на пеньке, вдыхая чистый лесной воздух и наблюдая, как Шойгу расчищает куст брусники со спелыми ягодами. Затем Путин садится за руль машины, заводит мотор и двигается вперед, преодолевая кочки и крутые подъемы.



Видео: пресс-служба президента РФ

Следующий кадр – президент пешком поднимается в гору. "Забрались за облака, почти две тысячи метров", – говорит он, окидывая взглядом горы и небосвод.

Президент погулял по горам, полюбовался видами Енисея и собрал грибы. Также Путин и Шойгу устроили пикник прямо на свежем воздухе.

2018-й: фирменный шашлык президента и кофе от Шойгу

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Годом ранее глава государства также прилетал в Тыву. Тогда его сопровождали Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава республики Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

На видео с отпуска 2018 года Путин совершает прогулку на катере по Енисею, наблюдает за дикими косулями, гуляет по горам и пробует на вкус лесные ягоды. Во время отдыха в Южной Сибири глава страны сам готовил фирменный шашлык, маринад которого держит в секрете. "Президент любит жарить мясо... Все делает сам. Рецепт не знаю, это его секрет", – рассказал глава республики Кара-оол. Также он отметил, что Путин любит национальный тывинский чай, который готовят по старинному рецепту.





Шолбан Кара-оол глава республики Тыва Берем воду из естественного источника. Как правило, чай используется зеленый, немного соли, обязательно нужно довести до кипения. Молоко должно быть в обязательном порядке настоящее, с жирностью местной. Как только молоко наливаем, нужно до кипения довести и не дать возможности ему пролиться, но при этом обязательно в кипении выдержать определенный срок. Можно добавить к нему и топленое масло.

На завтрак все пили кофе, который в турке на костре готовил Сергей Шойгу. Теперь вся страна знает фирменный рецепт от министра обороны. "Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, а потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения", – поделился секретом Кара-оол.

Видео: пресс-служба президента РФ

2017-й: подводная охота и переправа на плотах

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Помимо кулинарных тонкостей, многим россиянам было любопытно, как обеспечивалась безопасность президента во время его отдыха в Тыве. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил , что в тех диких местах немало медведей, и "даже охрана вооружается соответствующим образом и тащит с собой все это вооружение". Официальный представитель Кремля в шутку добавил: "Ну сами представьте, медведь дурак, что ли, если он Путина увидит, он будет себя вести прилично, конечно".

Осенью 2017 года страна смогла увидеть своего президента в водолазном костюме, маске и ластах. Тогда в двухдневной поездке в Тыву Владимир Путин занимался подводной охотой.

На голове у президента была закреплена камера Go Pro, поэтому благодаря съемке у каждого фактически появилась возможность увидеть подводную охоту глазами главы страны. После того как Путин нырнул в воду, он два часа гонялся за щукой. В итоге ему все же удалось поймать рыбу.

Помимо рыбалки, в той поездке российский лидер катался на квадроциклах по горам, загорал, купался и даже переправлялся на плотах. Во время поездки в Сибирь главу вновь сопровождал министр обороны России Сергей Шойгу. Несмотря на то, что Путин ежегодно отдыхает в этих краях, он всегда старается посетить новые места.

Видео: пресс-служба президента РФ

В 2019 году президент планировал провести свой День рождения на природе в кругу родных и близких. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Но иногда главе государства приходится встречать праздник на работе, в том числе в компании зарубежных коллег. Например, в 2018 году Путин отмечал день рождения с председателем КНР Си Цзиньпином, но особого торжества в этот день не было. "Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", – рассказал тогда Путин.

Другой День рождения глава государства провел на саммите АТЭС на острове Бали. На тот момент еще президент Индонезии Сусило Бамбанг спел российскому лидеру песню Happy birthday to you. Он аккомпанировал себе на гитаре, а другие участники заседания подпевали. В этот день премьер-министр Японии подарил Путину саке, а китайский лидер – торт.