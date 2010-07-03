Путин отметит день рождения на природе с родными и близкими

Владимир Путин отметит свой день рождения на природе в кругу родных и близких, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
7 октября главе государства исполнится 67 лет, передает ТАСС.
В прошлом году президент также отмечал свой день рождения в компании родных и друзей. Одним из его гостей был экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.
Ранее Песков рассказал о том, как Владимир Путин проводит свои выходные. Он отметил, что полноформатных выходных у президента не бывает, поскольку постоянно проходят "доклады по линии ведомств", возникают различные вопросы, требующие своевременного решения, уточнив, что "документооборот не прекращается".
Песков добавил, что большая часть документов требует обязательной подписи Владимира Путина перед вступлением в силу, отметив, что иногда перед подписанием того или иного документа зачастую требуется консультация с руководителями ведомств или органов власти.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.