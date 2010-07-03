Путин отметит день рождения на природе с родными и близкими

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин отметит свой день рождения на природе в кругу родных и близких, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

7 октября главе государства исполнится 67 лет, передает ТАСС.

В прошлом году президент также отмечал свой день рождения в компании родных и друзей. Одним из его гостей был экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

Ранее Песков рассказал о том, как Владимир Путин проводит свои выходные. Он отметил, что полноформатных выходных у президента не бывает, поскольку постоянно проходят "доклады по линии ведомств", возникают различные вопросы, требующие своевременного решения, уточнив, что "документооборот не прекращается".

Песков добавил, что большая часть документов требует обязательной подписи Владимира Путина перед вступлением в силу, отметив, что иногда перед подписанием того или иного документа зачастую требуется консультация с руководителями ведомств или органов власти.

