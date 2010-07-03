Путин рассказал, что спасло Россию от гражданской войны в 1990-е годы

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Владимир Путин заявил, что в 1990-е Россия смогла избежать гражданской войны и не оказалась не периферии международных отношений благодаря трудолюбию и терпению россиян.

"Почти 20 лет назад, накануне наступления 2000 года, вышла моя статья, она называлась "Россия на рубеже тысячелетий". Сделанный в ней анализ тогда, анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности. Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории", – передает его слова РИА Новости.

Президент заявил об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что вместе с острыми экономическими, политическими и социальными кризисами Россия подверглась агрессии международного терроризма.

В те времена, по словам президента, страна подошла к той черте, за которой могло произойти "худшее для любого народа" – развал государства. Он подчеркнул, что Россия смогла выстоять и преодолеть все препятствия благодаря патриотизму, терпению, мужеству и трудолюбию русского народа и других народов страны.

