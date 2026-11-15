Суд в Москве взыскал с блогера Насти Кош долг за рекламу в Сети

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kosh_dp

Суд в Москве взыскал свыше 14 тысяч рублей с блогера и певицы Насти Кош. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Инстанция удовлетворила заявление Роскомнадзора о взыскании задолженности по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете. Вместе с тем блогер обязана будет выплатить еще 8 тысяч рублей госпошлины.

Соответствующий иск был подан 23 октября.

Ранее суд взыскал с блогера Валентина Петухова, известного как Wylsacom, свыше 1,2 миллиона рублей. Известно, что он размещал рекламу у производителей техники и не направлял в бюджет обязательные 3% от рекламных доходов.

