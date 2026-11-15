В ГД предложили бесплатно менять газовое оборудование малоимущим и пенсионерам

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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что уязвимые категории граждан должны получать льготы, в идеале стопроцентные, на замену газового оборудования. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, партия уже несколько лет выступает с инициативой запустить федеральную целевую программу по ремонту и замене газового оборудования в старом жилом фонде, чтобы предотвратить чрезвычайные происшествия.

"Причем для уязвимых категорий граждан – малоимущих, пенсионеров, многодетных семей – нужно вводить льготы на замену оборудования. В идеале – менять его бесплатно", – подчеркнул депутат.

Миронов добавил, что государство должно взять на себя часть ответственности за безопасность людей, которые не справляются с финансовой нагрузкой. Он пояснил, что газовые ЧП часто происходят из-за отсутствия у жителей средств на ремонт или замену неисправного оборудования.

"Они пытаются решить проблемы своими силами или не решают вообще", – заключил председатель партии.

Ранее в Госдуме рассказали, что некоторые россияне имеют право одновременно получать две пенсии, несмотря на общее правило об одной выплате. К таким категориям относятся военные пенсионеры, отдельные группы людей с инвалидностью, родственники погибших военнослужащих, а также космонавты и летчики-испытатели.

