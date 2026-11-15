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15 ноября, 14:25

Происшествия

Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на промзону в Нижнекамске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Шесть человек получили ранения в результате атаки беспилотников на промышленную зону Нижнекамска. Об этом сообщает глава города Радмир Беляев в мессенджере МАХ.

Пятерым из пострадавших оказали медицинскую помощь на месте, еще одного – сотрудника Росгвардии – госпитализировали.

После происшествия в город прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с руководством республики он осмотрел поврежденные предприятия и жилой дом, в одну из квартир которого попал беспилотник. Жильцов эвакуировали, никто из них не пострадал.

Дрон обезвредили, после чего жителям начали разрешать вернуться в квартиры. В доме уже восстановили электричество и водоснабжение. Подачу газа планируют возобновить в ближайшее время.

Кроме того, на оперативном совещании Минниханов поручил как можно быстрее устранить последствия атаки, из-за которой в отдельных районах города возникли перебои с отоплением и горячей водой. АО "Татэнерго" принимает меры для обеспечения безопасного теплоснабжения.

В районе поврежденных объектов и на прилегающих территориях организовали постоянный контроль качества атмосферного воздуха. Коммунальные, аварийные и экстренные службы продолжают работать на местах.

"Благодарю Рустама Нургалиевича за личное внимание и поддержку. Ситуацию держу на личном контроле, обо всех изменениях будем оперативно информировать жителей", – написал Беляев.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника на Курск, в результате которой пострадали двое детей четырех и восьми лет и 70-летняя женщина. Всех троих доставили в областную больницу. Еще одна жительница получила акубаротравму при атаке на село Прилепы Хомутовского района.

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