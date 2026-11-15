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15 ноября, 13:43

Происшествия

Мужчина зарезал своего отца-консьержа в жилом комплексе в Люберцах

Фото: телеграм-канал Mash

Мужчина убил своего отца-консьержа в жилом комплексе "Новокрасково" в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

По предварительным данным, ночью 15 ноября к мужчине, работающему консьержем, прибыл его совершеннолетний сын. В ходе совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, в результате которого сын нанес отцу удар ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ход и результаты его расследования контролирует Люберецкая городская прокуратура.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее под Петербургом задержали 17-летнего подростка и его 22-летнего приятеля. Их подозревают в попытке убийства женщины в Пушкине. По данным следствия, они сговорились расправиться с матерью одного из них из личной неприязни.

Задержанные ворвались в ее квартиру. Один держал хозяйку, пока второй наносил удары ножом по туловищу, голове и шее. Затем они сбросили женщину из окна второго этажа. Пострадавшая осталась жива.

В Москве задержан подозреваемый в поджоге квартиры бывшей жены

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