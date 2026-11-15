Движение ограничили на участке Калужского шоссе после столкновения нескольких автомобилей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Калужском шоссе в районе торгового центра "Славянский град" ограничили движение в сторону Москвы после столкновения нескольких автомобилей. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Проезд организован по одной полосе из четырех, а также по дублеру. Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездки.

На месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.

Ранее в Москве временно закрыли для движения съезд с проспекта Мира на Енисейскую улицу. Ограничения действуют с 14 ноября по 22 декабря и связаны со строительными работами. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.