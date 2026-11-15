Пожар в автоцентре в Омской области локализован на площади 2,4 тыс "квадратов"

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Пожар в автоцентре в Омской области удалось локализовать на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

О возгорании стало известно 15 ноября. Пожар произошел по адресу Кировский район, улица Семиреченская. Кровля автоцентра загорелась на всей площади. В тушении огня задействованы 70 человек и 21 единица техники.

Ранее пламя вспыхнуло на электроподстанции в Чебоксарах. Возгорание возникло по адресу проспект Ивана Яковлева, дом 4. В тушении пожара участвовали 20 человек и 6 единиц техники. В итоге огонь удалось ликвидировать.

Уточнялось, что в результате инцидента никто не пострадал, однако прокуратура региона взяла на контроль проверку по факту произошедшего.

