Песков рассказал о выходных Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимир Путин проводит свои выходные, передает "Интерфакс".

Песков отметил, что полноформатных выходных у президента не бывает, поскольку постоянно проходят "доклады по линии ведомств", возникают различные вопросы, требующие своевременного решения, уточнив, что "документооборот не прекращается".

Он отметил, что большая часть документов требует обязательной подписи Владимира Путина перед вступлением в силу, отметив, что иногда перед подписанием того или иного документа зачастую требуется консультация с руководителями ведомств или органов власти.

"Но, в целом, он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом, он это делает регулярно, встречается с родными и близкими", – сказал Песков.

Ранее Путин рассказал журналистам, что в отдельные дни спит 5,5–6 часов. На этот же вопрос ответил и Дмитрий Песков. "Он же Путин, он не спит, он работает", – отметил представитель Кремля.

