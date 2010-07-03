Путин призвал развивать новые форматы образования для профессий будущего

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Владимир Путин призвал заниматься развитием новых форматов и моделей обучения профессиям будущего. Такое заявление президент сделал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, передает РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что семь лет назад Агентство предложило присоединиться к WorldSkills. По его словам, участие в этом международном движении и победа российской сборной стали стимулом для совершенствования всей системы подготовки кадров.

"Используя полученный опыт, нужно развивать передовые модели обучения профессиям будущего, внедрять форматы непрерывного образования людей всех возрастов", – заявил Путин.

Развитие новых форматов образования, по мнению главы государства, позволяет проводить взаимное обучение между системами искусственного интеллекта и человека.

Он добавил, что такая переходная модель развития в современном обществе может привести к масштабным результатам, и от этого зависит технологический суверенитет и качество жизни людей.

Ранее в Роструде рассказали, что чаще всего заработную плату от 80 тысяч рублей предлагают в сферах производства, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.

На высокую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и другие.

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале этого года отмечены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом самый интенсивный рост зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Барнауле.

В Москве средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 47,4 тысячи, в Екатеринбурге – 39,3 тысячи, в Новосибирске – 37,4 тысячи.