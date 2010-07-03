В России могут изменить критерии нуждаемости

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В регионах предложили изменить критерии нуждаемости. Этот шаг нужен для того, чтобы снизить число малоимущих в стране. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд.

Издание уточняет, что некоторые чиновники предложили прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а образовавшиеся средства направить для помощи действительно бедным гражданам. Чиновники в своих отчетах рассказали о "ленивых" бедных, которые имеют имущество, но "не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния".

В числе других предложений – учет при определении доходов семьи. К ним предлагается добавить кредиты, стоимость аренды жилья и доходы от садоводчества.

За адресную выплату социальной помощи по принципу нуждаемости Минфин выступал уже давно. В 2015 году глава ведомства Максим Топилин заявил, что по ряду социальных выплат не должен применяться критерий нуждаемости. По его словам, среди мер соцподдержки можно выделить те, которые предоставляются в зависимости от заслуг, например, выплаты ветеранам. "Здесь принцип адресности связан с заслугой, достижениями человека. Нам кажется, здесь не должно быть критериев нуждаемости", – сказал министр.

Социальную поддержку на сегодняшний день получают 3,4 миллиона неработающих пенсионеров, 2,7 миллиона малоимущих граждан, 6,7 миллиона многодетных семей и одиноких родителей. Расходы на социальные выплаты для них составляют порядка 750 миллиардов рублей.

Также ранее сообщалось, что Минтруд рассчитывает на уменьшение уровня бедности в два раза. Предполагается сокращение численности населения с доходом ниже прожиточного минимума до 6,6 процента в 2024 году. Для достижения таких показателей планируется повышение МРОТ в соответствии с ростом прожиточного минимума. Кроме того, будут поддерживаться уровни соотношений средней зарплаты некоторых бюджетников со среднемесячным доходом от трудовой деятельности.

