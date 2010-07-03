Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:36

Новый критерий оценки работы губернаторов предложили в Госдуме

власть

10:36

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В критерии оценки работы губернаторов могут включить уровень молодежной безработицы. С такой инициативой выступили депутат Госдумы Виктор Зубарев и глава Международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.

"Половину вчерашних выпускников не берут на работу из-за отсутствия опыта, а еще 12 процентов не находят вакансий по специальности. Система образования в регионе должна отвечать вызовам местной экономики. В отдельных регионах нужно также повышать престиж рабочих профессий в вузах", – цитирует RT Зубарева.

Парламентарий подчеркивает, что в некоторых регионах уровень молодежной безработицы превышает 50 процентов. В числе таких субъектов – Астраханская и Смоленская области, и Республика Хакасия.

Авторы инициативы считают, что эффективность губернаторов должна зависеть, в частности, от наличия программ стажировки на основных региональных предприятиях и поддержки молодежного предпринимательства.

В конце апреля Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов и региональных органов исполнительной власти. Методику расчета уровня доверия президент поручил разработать своей администрации до 1 июня.

В документе обозначены 15 критериев, в числе которых уровень реальной заработной платы, объем инвестиций, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, уровень образования и доля автомобильных дорог.

Читайте также

власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика