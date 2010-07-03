Новый критерий оценки работы губернаторов предложили в Госдуме

В критерии оценки работы губернаторов могут включить уровень молодежной безработицы. С такой инициативой выступили депутат Госдумы Виктор Зубарев и глава Международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.
"Половину вчерашних выпускников не берут на работу из-за отсутствия опыта, а еще 12 процентов не находят вакансий по специальности. Система образования в регионе должна отвечать вызовам местной экономики. В отдельных регионах нужно также повышать престиж рабочих профессий в вузах", – цитирует RT Зубарева.
Парламентарий подчеркивает, что в некоторых регионах уровень молодежной безработицы превышает 50 процентов. В числе таких субъектов – Астраханская и Смоленская области, и Республика Хакасия.
Авторы инициативы считают, что эффективность губернаторов должна зависеть, в частности, от наличия программ стажировки на основных региональных предприятиях и поддержки молодежного предпринимательства.
В конце апреля Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов и региональных органов исполнительной власти. Методику расчета уровня доверия президент поручил разработать своей администрации до 1 июня.
В документе обозначены 15 критериев, в числе которых уровень реальной заработной платы, объем инвестиций, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, уровень образования и доля автомобильных дорог.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.