Новый критерий оценки работы губернаторов предложили в Госдуме

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В критерии оценки работы губернаторов могут включить уровень молодежной безработицы. С такой инициативой выступили депутат Госдумы Виктор Зубарев и глава Международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.

"Половину вчерашних выпускников не берут на работу из-за отсутствия опыта, а еще 12 процентов не находят вакансий по специальности. Система образования в регионе должна отвечать вызовам местной экономики. В отдельных регионах нужно также повышать престиж рабочих профессий в вузах", – цитирует RT Зубарева.

Парламентарий подчеркивает, что в некоторых регионах уровень молодежной безработицы превышает 50 процентов. В числе таких субъектов – Астраханская и Смоленская области, и Республика Хакасия.

Авторы инициативы считают, что эффективность губернаторов должна зависеть, в частности, от наличия программ стажировки на основных региональных предприятиях и поддержки молодежного предпринимательства.

В конце апреля Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов и региональных органов исполнительной власти. Методику расчета уровня доверия президент поручил разработать своей администрации до 1 июня.

В документе обозначены 15 критериев, в числе которых уровень реальной заработной платы, объем инвестиций, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, уровень образования и доля автомобильных дорог.

