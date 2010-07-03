Песков рассказал об отборе новых губернаторов

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Все новые губернаторы регионов, которых назначает Владимир Путин, имеют опыт руководства во власти. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что кандидатов берут из президентского резерва.

21 марта Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы Мурманской области, а Дениса Паслера – врио губернатора Оренбуржья. Перед этим он сделал Олега Хорохордина врио главы Республики Алтай, Бату Хасикова – врио главы Калмыкии и Алексея Текслера – врио челябинского губернатора.

Комментируя назначения, Песков пояснил, что в случае с Чибисом, у которого нет прямой связи с Мурманской областью, важную роль сыграл его опыт на посту замминистра строительства и ЖКХ.

"А в таком случае, как Бату Хасиков, – это связь с регионом, тоже очень важна. Поэтому это важно, но это не единственный критерий, который принимается во внимание", – добавил пресс-секретарь президента.

