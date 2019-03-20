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12:45

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Путин сменил главу Калмыкии

Губернаторопад. В каких регионах сменился руководитель

власть

12:45

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Владимир Путин подписал указ о назначении Бату Хасикова исполняющим обязанности главы Калмыкии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Указом лидера РФ во главе Калмыкии встал 38-летний кикбоксер, многократный чемпион мира. Хасиков также известен своей общественной деятельностью. В частности, он работал советником руководителя Росмолодежи. По данным сайта Кремля, Путин уже провел встречу с новым исполняющим обязанности губернатора.

В начале недели СМИ сообщили о грядущей волне губернаторских отставок. Со слов источников, близких к кремлевской администрации, судьба губернатора Калмыкии Алексея Орлова была под вопросом из-за его низкого рейтинга в регионе. 20 марта Орлов подал в отставку, которую вскоре принял президент страны.

Также сообщалось, что со своих постов могут уйти главы Мурманской и Оренбургской областей. Кроме того, неясно было, останется ли у власти волгоградский губернатор Андрей Бочаров, с которым Путин встретился 15 марта для обсуждения результатов его работы.

Ранее заявление об отставке написал глава республики Алтай Александр Бердников. Он подчеркнул, что добровольно уходит с поста в связи с приближением срока окончания его полномочий. За день до него в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

власть

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