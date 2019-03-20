Глава Алтая подал в отставку

Глава республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной", – пишет Бердников.

Два дня назад ряд федеральных СМИ сообщали, что в России грядет новая волна отставок губернаторов. Источники, близкие к Администрации президента, рассказали изданиям, что в отставку могут уйти глава Мурманской области Марина Ковтун, главы Оренбургской и Челябинской областей Юрий Берг и Борис Дубровский. Назывался также и алтайский губернатор Александр Бердников.

По информации СМИ, под вопросом судьба губернатора Калмыкии Алексея Орлова из-за его низкого рейтинга в регионе, а также главы Волгоградской области Андрея Бочарова (с ним Путин встретился 15 марта для обсуждения результатов его работы).