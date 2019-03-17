СМИ сообщили о новой серии губернаторских отставок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

СМИ сообщили о новой серии отставок губернаторов. На этой неделе свои посты могут покинуть от трех до шести губернаторов, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента РФ.

Собеседники издания предположили, что в отставку могут уйти глава Мурманской области Марина Ковтун, алтайский губернатор Александр Бердников, главы Оренбургской и Челябинской областей Юрий Берг и Борис Дубровский. По данным СМИ, под вопросом судьба губернатора Калмыкии Алексея Орлова из-за его низкого рейтинга в регионе, а также главы Волгоградской области Андрея Бочарова, с которым Владимир Путин встретился 15 марта для обсуждения результатов его работы.

Власти республики Алтай не стали комментировать слухи о возможной отставке главы региона Александра Бердникова. "Нам ничего не известно о возможной отставке", – заявил РИА Новости представитель алтайского правительства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства будет заниматься "региональной проблематикой". При этом официальный представитель Кремля не уточнил, идет ли речь о новой волне губернаторских отставок.

Ранее Telegram-каналы со ссылкой на источники сообщили, что в марте–апреле произойдут отставки двух–шести губернаторов. В прошлом году губернаторы сменились в 20 российских регионах, причем 12 ротаций пришлось на сентябрь–октябрь.