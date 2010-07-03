Песков не стал комментировать информацию о новой волне губернаторских отставок

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о новой волне отставок глав российских регионов.

"Без комментариев", – ответил Песков на вопрос корреспондента ТАСС, действительно ли в ближайшее время планируется серия отставок губернаторов.

Ранее Telegram-каналы со ссылкой на источники сообщили, что в марте-апреле произойдут отставки двух-шести губернаторов.

В 2018 году смена губернаторов произошла в 20 российских регионах. 12 ротаций пришлось на сентябрь-октябрь.

Ранее Песков высказался о кровной мести в связи с заявлением парламентария Чечни, отметив, что такое понятие не вписывается в российское правовое поле.