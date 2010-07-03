Песков высказался о кровной мести в связи с заявлением парламентария Чечни

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понятие "кровная месть" не вписывается в российское правовое поле. Так официальный представитель Кремля отреагировал на просьбу оценить заявление спикера парламента Чечни Магомеда Даудова о традиции "кровной мести".

"В целом вы знаете, что в правовом поле такого понятия, как традиция "кровной мести", нет", – напомнил Песков. Он усомнился, что такой способ решать споры "может укладываться в правовое поле". "Все-таки мы живем в правовом государстве", – цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Песков также отметил, что о самом заявлении чеченского парламентария ничего не знает и поэтому не возьмется его комментировать.