25 октября, 18:35Спорт
В Госдуме назвали проведение в Москве ЧМ по тяжелой атлетике в 2030 году отличной новостью
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Получение Москвой права проведения чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2030 году является результатом работы федерации и адекватности международных чиновников. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
"Это важное и правильное решение со стороны международной федерации", – сказал он.
По словам депутата, Москва обладает всеми возможностями для проведения чемпионата, а российские тяжелоатлеты "набирают обороты". Свищев подчеркнул, что в связи с этим Россия готова к таким соревнованиям.
Ранее сообщалось, что Москва примет ЧМ по тяжелой атлетике в 2030 году. Еще одно мировое первенство состоится в 2029 году в индийском Ахмедабаде.
Россия впервые с 2022 года получила право принять крупное международное соревнование по олимпийскому виду спорта. Москва уже трижды принимала чемпионат мира по тяжелой атлетике – в 1975, 1980 и 1983 годах.