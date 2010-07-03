Губернатор Челябинской области ушел в отставку

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.

"Челябинская область – замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края", – говорится в заявлении главы региона.

Дубровский отметил, что это его личное решение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял отставку Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.

"Президент Путин принял отставку губернатора Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер", – цитирует Пескова ТАСС.

Алексей Текслер ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики.

О новой серии отставок губернаторов ранее сообщили СМИ. По некоторым данным, на этой неделе свои посты могут покинуть от трех до шести глав регионов.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала сообщения о возможной отставке ряда губернаторов. Она отметила, что идет плановый процесс.