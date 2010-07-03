Матвиенко назвала "звездопад" губернаторов плановым процессом

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала сообщения о возможной отставке ряда губернаторов.

"Идет плановый процесс, этот "звездопад" может завершиться к середине апреля", – приводит слова Матвиенко РИА Новости.

О новой серии отставок губернаторов ранее сообщили СМИ. По некоторым данным, на этой неделе свои посты могут покинуть от трех до шести губернаторов.

Как отмечалось, в отставку могут уйти глава Мурманской области Марина Ковтун, алтайский губернатор Александр Бердников, главы Оренбургской и Челябинской областей Юрий Берг и Борис Дубровский. Под вопросом судьба губернатора Калмыкии Алексея Орлова из-за его низкого рейтинга в регионе, а также главы Волгоградской области Андрея Бочарова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства будет заниматься "региональной проблематикой". При этом он не уточнил, идет ли речь о новой волне губернаторских отставок.