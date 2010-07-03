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После отставки Марины Ковтун врио главы Мурманской области назначен Андрей Чибис. Владимир Путин сообщил ему об этом во время рабочей встречи в Кремле, сказано на официальном сайте президента РФ.

21 марта губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку. В разговоре с журналистами она отметила, что возглавляла регион почти семь лет и не планирует участвовать в следующих губернаторских выборах. Ковтун также пояснила, что ее досрочная отставка позволит человеку, который придет на ее место, познакомиться с регионом до выборов.

Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Президент назначил врио главы региона Дениса Паслера.

Прогнозы СМИ о волне губернаторских отставок на этой неделе уже сбылись в отношении алтайского губернатора Александра Бердникова, главы Калмыкии Алексея Орлова и челябинского губернатора Бориса Дубровского.