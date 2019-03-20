С чем связана череда отставок глав российских регионов

В России началась череда отставок глав регионов. За последние два дня со своих постов ушли губернаторы Челябинской области и Алтайского края, а также глава Калмыкии. Разбираемся, с чем связаны отставки и кто может стать следующим.
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17 марта ряд федеральных СМИ сообщили, что в России грядет новая волна отставок губернаторов. Источники, близкие к Администрации президента, рассказали, что в отставку могут уйти глава Мурманской области Марина Ковтун, губернаторы Оренбургской и Челябинской областей Юрий Берг и Борис Дубровский. Назывался также алтайский глава Александр Бердников, глава Калмыкии Алексей Орлов из-за его низкого рейтинга в регионе и глава Волгоградской области Андрей Бочаров (с ним Путин встретился 15 марта для обсуждения результатов его работы).
Эти сообщения журналистам позднее прокомментировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что в 2019 году пройдет ряд отставок глав регионов, но "звездопад" губернаторов назвала "плановым процессом". По ее словам, он закончится где-то к середине апреля.
"Идет нормальный, плановый процесс замены губернаторского корпуса по разным причинам: где-то два срока губернатор отработал, где-то он переводится на другую работу, это нормальное кадровое обновление", – пояснила Матвиенко журналистам.
В тот же день губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке. Он занимал пост губернатора Челябинской области с 2014 года и отметил, что это его личное решение.
Врио главы региона был назначен Алексей Текслер, ранее работавший первым заместителем министра энергетики.
20 марта о своем уходе с поста объявил глава республики Алтай Александр Бердников. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
"В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности", – пишет Бердников.
Владимир Путин принял отставку главы республики Алтай, исполняющим обязанности до сентябрьских выборов был назначен Олег Хорохордин (председатель некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС"). Бердников стал губернатором края в 2005 году и руководил регионом 13 лет.
Позднее пресс-служба Кремля также сообщила об отставке главы Калмыкии Алексея Орлова. Он возглавлял регион с 2010 года. Врио главы Калмыкии назначен бывший советник руководителя Росмолодежи и многократный чемпион мира по кикбоксингу 38-летний Бату Хасиков.
Кроме того, некоторые СМИ сообщают, что следующей в списке может стать губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Портал Москва 24 связался с помощниками губернатора, которые на момент выхода материала не смогли предоставить комментарий. Марина Ковтун занимает пост губернатора Мурманской области с 2012 года.
Стоит отметить, что 20 марта вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин провел заседание областного правительства, которое затем продолжилось уже в малом зале при участии самой Ковтун, но проходило в закрытом режиме. Встреча была непродолжительной и, по сообщениям СМИ, завершилась аплодисментами.
Кто следующий?
Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко пояснил порталу Москва 24, что отставки глав регионов происходят в плановом режиме.
"Паниковать точно не стоит. Не надо бежать в магазин и закупаться солью, спичками, туалетной бумагой, тушенкой. Ничего это делать не нужно", – пояснил эксперт.
По прогнозам, в списке на отставку еще значится несколько губернаторов, полагает Минченко.
"Это у нас Мурманская область, Оренбургская и Волгоградская области", – заключил собеседник портала Москва 24.