С чем связана череда отставок глав российских регионов

В России началась череда отставок глав регионов. За последние два дня со своих постов ушли губернаторы Челябинской области и Алтайского края, а также глава Калмыкии. Разбираемся, с чем связаны отставки и кто может стать следующим.

Борис Дубровский. Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

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17 марта ряд федеральных СМИ сообщили, что в России грядет новая волна отставок губернаторов. Источники, близкие к Администрации президента, рассказали, что в отставку могут уйти глава Мурманской области Марина Ковтун, губернаторы Оренбургской и Челябинской областей Юрий Берг и Борис Дубровский. Назывался также алтайский глава Александр Бердников, глава Калмыкии Алексей Орлов из-за его низкого рейтинга в регионе и глава Волгоградской области Андрей Бочаров (с ним Путин встретился 15 марта для обсуждения результатов его работы).

Эти сообщения журналистам позднее прокомментировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что в 2019 году пройдет ряд отставок глав регионов, но "звездопад" губернаторов назвала "плановым процессом". По ее словам, он закончится где-то к середине апреля.

"Идет нормальный, плановый процесс замены губернаторского корпуса по разным причинам: где-то два срока губернатор отработал, где-то он переводится на другую работу, это нормальное кадровое обновление", – пояснила Матвиенко журналистам.

В тот же день губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке. Он занимал пост губернатора Челябинской области с 2014 года и отметил, что это его личное решение.



Борис Дубровский экс-губернатор Челябинской области Челябинская область – замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края.

Врио главы региона был назначен Алексей Текслер, ранее работавший первым заместителем министра энергетики.

20 марта о своем уходе с поста объявил глава республики Алтай Александр Бердников. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности", – пишет Бердников.



Александр Бердников экс-глава республики Алтай Подчеркиваю, что отставка была добровольной.

Владимир Путин принял отставку главы республики Алтай, исполняющим обязанности до сентябрьских выборов был назначен Олег Хорохордин (председатель некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС"). Бердников стал губернатором края в 2005 году и руководил регионом 13 лет.

Позднее пресс-служба Кремля также сообщила об отставке главы Калмыкии Алексея Орлова. Он возглавлял регион с 2010 года. Врио главы Калмыкии назначен бывший советник руководителя Росмолодежи и многократный чемпион мира по кикбоксингу 38-летний Бату Хасиков.

Кроме того, некоторые СМИ сообщают, что следующей в списке может стать губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Портал Москва 24 связался с помощниками губернатора, которые на момент выхода материала не смогли предоставить комментарий. Марина Ковтун занимает пост губернатора Мурманской области с 2012 года.

Стоит отметить, что 20 марта вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин провел заседание областного правительства, которое затем продолжилось уже в малом зале при участии самой Ковтун, но проходило в закрытом режиме. Встреча была непродолжительной и, по сообщениям СМИ, завершилась аплодисментами.

Александр Бердников. Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Кто следующий?

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко пояснил порталу Москва 24, что отставки глав регионов происходят в плановом режиме.

"Паниковать точно не стоит. Не надо бежать в магазин и закупаться солью, спичками, туалетной бумагой, тушенкой. Ничего это делать не нужно", – пояснил эксперт.





Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Уходят те губернаторы, у которых заканчиваются полномочия и у которых в сентябре этого года должны быть выборы. Соответственно, социология показывает высокие антирейтинги в этих регионах, поэтому для властей лучше поменять их на новые фигуры.

По прогнозам, в списке на отставку еще значится несколько губернаторов, полагает Минченко.

"Это у нас Мурманская область, Оренбургская и Волгоградская области", – заключил собеседник портала Москва 24.