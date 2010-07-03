Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:33

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке

власть политика

19:33

Поделиться в социальных сетях:

Фото: gubernator51.ru

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к властям региона, а также источник, близкий к Кремлю.

Сама глава региона отказалась комментировать изданию эту информацию.

"В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую", – сказала Ковтун РБК.

Марина Ковтун занимает пост губернатора Мурманской области с 2012 года.

Во вторник в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, который ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики

О новой серии отставок губернаторов ранее сообщили СМИ. По некоторым данным, на этой неделе свои посты могут покинуть от трех до шести губернаторов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала эти сообщения. По ее словам, это плановый процесс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер будет заниматься "региональной проблематикой".

В прошлом году смена губернаторов произошла в 20 регионах России. 12 ротаций пришлось на сентябрь-октябрь.

власть политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика