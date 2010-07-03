Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к властям региона, а также источник, близкий к Кремлю.
Сама глава региона отказалась комментировать изданию эту информацию.
"В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую", – сказала Ковтун РБК.
Марина Ковтун занимает пост губернатора Мурманской области с 2012 года.
Во вторник в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, который ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики
О новой серии отставок губернаторов ранее сообщили СМИ. По некоторым данным, на этой неделе свои посты могут покинуть от трех до шести губернаторов.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала эти сообщения. По ее словам, это плановый процесс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер будет заниматься "региональной проблематикой".
В прошлом году смена губернаторов произошла в 20 регионах России. 12 ротаций пришлось на сентябрь-октябрь.
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