Путин принял отставку губернатора Алтая

Владимир Путин принял отставку главы республики Алтай Александра Бердникова по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с заявлением главы республики Алтай, председателя правительства республики Алтай Бердникова Александра Васильевича о досрочном прекращении полномочий... постановляю принять отставку главы республики Алтай, председателя правительства республики Алтай Бердникова по собственному желанию", – говорится в указе.

Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Олег Хорохордин.

Ранее 20 марта Александр Бердников заявил об окончании срока полномочий на посту главы Алтая.

В декабре 2005 года президент России через процедуру утверждения в госсобрании – Эл Курултай республики Алтай – назначил Бердникова главой региона. В конце 2009 года этими полномочиями его вновь наделил Дмитрий Медведев. Бердников был избран главой Алтая 14 сентября 2014 года на пять лет, тогда он набрал более половины всех голосов избирателей.