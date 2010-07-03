Путин принял отставку губернатора Алтая

Владимир Путин принял отставку главы республики Алтай Александра Бердникова по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"В связи с заявлением главы республики Алтай, председателя правительства республики Алтай Бердникова Александра Васильевича о досрочном прекращении полномочий... постановляю принять отставку главы республики Алтай, председателя правительства республики Алтай Бердникова по собственному желанию", – говорится в указе.
Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Олег Хорохордин.
Ранее 20 марта Александр Бердников заявил об окончании срока полномочий на посту главы Алтая.
В декабре 2005 года президент России через процедуру утверждения в госсобрании – Эл Курултай республики Алтай – назначил Бердникова главой региона. В конце 2009 года этими полномочиями его вновь наделил Дмитрий Медведев. Бердников был избран главой Алтая 14 сентября 2014 года на пять лет, тогда он набрал более половины всех голосов избирателей.
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