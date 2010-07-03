Глава Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила Владимира Путина о досрочной отставке, передает РИА Новости.

Общаясь с журналистами, она напомнила, что возглавляла область почти семь лет. "Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо", – заявила Ковтун.

По ее словам, досрочная отставка необходима, чтобы человек, который придет на ее место успел познакомиться с регионом до выборов. При этом принятое решение Ковтун назвала трудным.

"Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости", – сказала она, добавив, что ее команда создала "мощный фундамент для развития будущего".

О том, что руководитель региона может сложить полномочия в начале недели писали СМИ. Прогнозы журналистов, сославшихся на источники в Кремле, уже сбылись в отношении алтайского губернатора Александра Бердникова, главы Калмыкии Алексея Орлова и руководителя Челябинской области Бориса Дубровского.

Как утверждали источники, близкие к мурманским властям, заявление об отставке Ковтун написала еще накануне. Однако сама глава региона ранее не комментировала публикации о ее скором уходе.

