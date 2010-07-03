Путин назначил врио главы Оренбургской области

Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля. Врио губернатора области назначен Денис Паслер.
Выборы нового главы региона пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019.
Ранее Юрий Берг попросил президента об отставке по собственному желанию. Обращаясь к жителям области, Берг заметил, что за годы его управления областью строились школы и детские сады, дороги и больницы, создавалась комфортная городская среда. По его словам, в фокусе внимания правительства всегда был человек, его здоровье, благополучие и комфорт.
Также в отставку подала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Общаясь с журналистами, она напомнила, что возглавляла область почти семь лет, а досрочная отставка необходима, чтобы человек, который придет на ее место, успел познакомиться с регионом до выборов.
О том, что руководитель региона может сложить полномочия в начале недели, писали СМИ. Прогнозы журналистов, сославшихся на источники в Кремле, уже сбылись в отношении алтайского губернатора Александра Бердникова, главы Калмыкии Алексея Орлова и руководителя Челябинской области Бориса Дубровского.
Как утверждали источники, близкие к мурманским властям, заявление об отставке Ковтун написала еще накануне. Однако сама глава региона ранее не комментировала публикации о ее скором уходе.
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