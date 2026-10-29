"Мосбилет" приглашает на праздничный вечер в честь 104-летия Театра Маяковского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский академический театр имени Владимира Маяковского 29 октября представит праздничную программу "104", посвященную истории театра и русской поэзии. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Больше века "Маяковка" объединяет классическую драматургию и сценические эксперименты, открывает новые имена и ищет современные способы говорить со зрителем о человеке и времени. Сегодня театр входит в пятерку самых посещаемых московских площадок, подведомственных столичному Департаменту культуры. В 104-м сезоне здесь обращаются к произведениям Льва Толстого, Федора Достоевского, Александра Островского и Антона Чехова.

От "Парадиза" до современной "Маяковки"

Отсчет истории театра ведется с 1886 года. Тогда на Большой Никитской улице заработал "Парадиз", созданный антрепренером Георгом Парадизом. Для его опереточной труппы здание перестроили по проекту Константина Терского, а над оформлением фасада в псевдорусском стиле работал Федор Шехтель.

Вскоре театр стал местом выступлений известных европейских артистов. На его сцену выходили Сара Бернар, Элеонора Дузе и Муне-Сюлли. Благодаря такому составу гастролеров на рубеже XIX–XX веков площадка получила название "Интернациональный".

После революции здание занял Театр революционной сатиры. В 1922 году здесь сформировали Театр революции, которым руководил Всеволод Мейерхольд. Важной датой стало 29 октября – в этот день состоялся показ спектакля "Ночь", поставленного по одноименной пьесе Марселя Мартине. С этого события ведут историю современной "Маяковки".

В разные годы театром руководили Алексей Попов, Николай Охлопков, Андрей Гончаров, Сергей Арцибашев и Миндаугас Карбаускис. На сцене выступали Мария Бабанова, Фаина Раневская, Армен Джигарханян, Наталья Гундарева и другие выдающиеся артисты. Среди нынешних представителей театральной труппы – Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Евгения Симонова, Ольга Прокофьева, Анна Ардова и Татьяна Орлова. С мая 2022 года театр возглавляет художественный руководитель Егор Перегудов.

Сцена на Сретенке: отдельная история внутри театра

Еще одним важным этапом развития "Маяковки" стало открытие в 1981 году сцены на Сретенке. Инициатором создания площадки выступил Андрей Гончаров, в то время главный режиссер театра. Новое пространство предназначалось для постановок, в которых можно было отходить от привычных театральных приемов и искать другие способы взаимодействия со зрителем.

Сцена получила известность благодаря экспериментальным работам. В частности, именно здесь впервые в СССР показали спектакль Евгения Арье "Розенкранц и Гильденстерн мертвы". В разные годы на площадке ставили спектакли Юрий Бутусов, Леонид Хейфец, Евгений Каменькович, Миндаугас Карбаускис и другие режиссеры.

Сейчас зрителям доступны 19 постановок сцены на Сретенке. В афише соседствуют классические произведения и экспериментальные работы, а знакомые тексты получают новые сценические интерпретации. Площадка также помогает молодым режиссерам пробовать собственные подходы к драматургии и искать выразительные средства, которые расширяют привычные представления о театре.

В 2026 году у сцены сразу два юбилея: ей исполняется 45 лет, а зданию, в котором она расположена, – 100. Сегодня она остается местом для творческих поисков и смелых постановок, дополняя основную сцену "Маяковки" и поддерживая развитие новых театральных форм.

Знакомые произведения – новые сценические решения

Классическая литература в репертуаре театра становится поводом для разговора о темах, которые не теряют актуальности, – любви, свободе, ответственности и последствиях личного выбора. Режиссеры не ограничиваются буквальным переносом известных сюжетов на сцену, а предлагают зрителям взглянуть на них под другим углом.

В числе главных работ сезона – "Каренина. Том второй" Егора Перегудова. Постановка рассчитана примерно на пять с половиной часов и проходит с двумя антрактами. В отличие от привычных сценических версий романа Льва Толстого, действие начинается после ключевых событий – признания Анны Вронскому и ее расставания с мужем.

Такой выбор позволяет сосредоточиться на дальнейшем развитии истории и последствиях решений героев – той части толстовского произведения, которой сценические адаптации обычно уделяют меньше внимания.

В ближайших планах театра – обращение к другим произведениям русской классики. Евгений Закиров работает над "Преступлением и наказанием" Федора Достоевского, а Егор Ковалев готовит "Грозу" Александра Островского для сцены на Сретенке.

В афише будущих постановок также заявлены "Три сестры" Антона Чехова и "Одиссей" Гомера. Над чеховской пьесой работает аргентинский режиссер Габриэль Чаме Буэндиа, который соединит психологическую драму с клоунадой. В спектакле "Одиссей" режиссера Евгения Корняга используют кукол и сценические объекты, а также элементы физического театра.

В репертуаре представлены разные жанры и художественные подходы – от комедии и психологической драмы до клоунады и визуальных экспериментов. Это позволяет театру не только заново открывать известные произведения, но и давать режиссерам возможность развивать индивидуальный стиль.

"104": поэтическая история нескольких эпох

Праздничную программу "104" представят 29 октября в 19:00 на сцене на Сретенке. Режиссер вечера – Олег Сапиро. Поводом для мероприятия стали три юбилейные даты: 104 года современной "Маяковки", 45-летие сцены на Сретенке и 100 лет зданию, в котором она находится.

Программа объединит разные периоды русской поэзии. Путешествие начнется с декадентских кабаре и богемных арт-кафе Серебряного века, продолжится эпохой советской оттепели и дойдет до современных поэтических слэмов.

Артисты театра исполнят произведения Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы, Иосифа Бродского и других авторов.

"Истории": классическая литература на исторической сцене

Еще одно событие праздничной программы пройдет на исторической сцене. Народные и заслуженные артисты представят любимые произведения классической литературы и драматургии в спектакле-альманахе "Истории".

Постановку подготовил художественный руководитель театра Егор Перегудов к 100-летию "Маяковки". В спектакль вошли произведения, которые остаются значимыми для представителей разных поколений зрителей.

За время существования театра менялись режиссерские подходы, сценические формы и способы прочтения классики. Однако неизменным остается интерес к человеку, его переживаниям, сомнениям и надеждам.

"Маяковка" продолжает искать новые способы разговора со зрителем и приглашает публику присоединиться к празднованию своей 104-й годовщины. Приобрести билеты можно через сервис "Мосбилет".

Ранее в Москве стартовал XX Международный анимационный фестиваль "Большой фестиваль мультфильмов", который продлится до 2 ноября. В программе – российские и зарубежные премьеры, показы мультфильмов для детей и взрослых, выставки, лекции, мастер-классы и встречи с авторами.

Отдельные мероприятия посвящены 90-летию киностудии "Союзмультфильм": в столичных кинотеатрах, библиотеках и культурных центрах организуют бесплатные детские показы. С 4 по 8 ноября на Воробьевых горах также пройдет "Фабрика мультфильмов", где участники смогут попробовать себя в создании анимации.

