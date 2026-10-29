Во Флориде мужчина погиб, пытаясь освободить чайку от рыболовной лески

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В США, в штате Флорида, 31-летний мужчина Стоун Ромберг погиб, пытаясь освободить чайку, запутавшуюся в его рыболовной леске, сообщает FOX 5 Atlanta.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 25 октября, у пляжа Кариллон-Бич в Панама-Сити-Бич. Ромберг рыбачил с друзьями. В какой-то момент на его снасть попалась птица, и мужчина поплыл к ней, чтобы распутать леску. Во время спасения чайка и крючок зацепились за его руку.

Когда Ромберг попытался вернуться к берегу, течение отнесло его дальше в море. Друзья заметили, что он пропал, обнаружили его в воде и попытались реанимировать, однако спасти мужчину не удалось.

Ромберг работал менеджером пляжного сервиса в Кариллон-Бич. У него остались жена и две дочери в возрасте одного и трех лет. Чтобы помочь семье с расходами на похороны и медицинские счета, был открыт сбор. Уже удалось собрать более 112 тысяч долларов.

Ранее в Таиланде отец случайно выстрелил дробью в дочь, когда чистил ружье. По словам 52-летнего мужчины, случившееся произошло по его вине. Он решил почистить самодельное ружье в дверном проеме комнаты, где девушка лежала на кровати с телефоном, но перед этим не проверил оружие. В итоге он нанес девушке 10 ранений в область правого колена и еще два – в район лодыжки.

