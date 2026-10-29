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29 октября, 14:12

Безопасность
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Эксперт Покаместов: сообщения "На откат" и "На ноготочки" могут вызвать блокировку счета

Экономист предупредил о риске блокировки счета из-за шуток в банковских переводах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сообщения "На откат" или "На бомбу" в комментариях к банковским переводам могут привлечь внимание службы безопасности и привести к проверке, а в некоторых случаях – к блокировке счета. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Илья Покаместов.

По словам специалиста, финансовые организации обязаны соблюдать требования безопасности и положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банковские системы автоматически анализируют сообщения получателю, поэтому формулировки с упоминанием опасных тем могут вызвать подозрения.

"Если вы, переводя денежные средства через приложение банка, напишете в окошке сообщение получателю "На откат", "На терроризм", "На бомбу" или любые аналогичные примечания, это привлечет внимание службы безопасности и сотрудников по борьбе с терроризмом", – пояснил Покаместов.

Он добавил, что подозрения могут вызвать и комментарии, связанные с оплатой услуг. Например, пометка "На ноготочки" в определенных обстоятельствах может быть истолкована как указание на финансирование такой деятельности.

Экономист посоветовал не заполнять поле с сообщением при переводе денег. Он также рекомендовал объяснить это правило детям, которые пользуются банковскими картами, чтобы избежать возможных проблем.

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг начал получать данные о переводах через СБП и платежные карты напрямую от Национальной системы платежных карт (НСПК). Раньше эти сведения запрашивали у банков, но их решили разгрузить, и теперь информация поступает от оператора, включая операции с универсальным платежным кодом.

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