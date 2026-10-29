В США предложили запретить продажу жевательной резинки из-за микропластика

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В американском штате Нью-Джерси предложили запретить продажу жевательной резинки из-за возможного наличия в ней микропластика. Об этом сообщает Independent.

Инициатива "Закон о защите от микропластика" призвана уменьшить воздействие микроскопических частиц пластика на людей. Она обяжет производителей сообщать о наличии микропластика в жевательной резинке, пакетиках для чая, кофейной гуще и корме для животных. К микропластику относят синтетические частицы размером до пяти миллиметров.

Сейчас документ рассматривает ответственный комитет. Для вступления в силу его должны одобрить обе палаты вместе с губернатором. Если инициативу одобрят, на исследования и контроль направят 3 миллиона долларов.

Также в случае принятия закона запрет заработает не сразу: производителям дадут три года, чтобы выполнить требования. Сначала на этикетках появится информация о микропластике, затем и более видимые предупреждения. На третий год продавать в штате товары с запрещенными материалами будет нельзя.

Некоторые виды жевательной резинки содержат синтетические полимеры. При жевании они попадают в слюну и оказываются в организме. При этом Управление по санитарному надзору США уверяет, что пока не существует научных доказательств о вреде микропластика в таком количестве для здоровья.

Ранее врач общей практики и терапевт Алексей Хухрев рассказывал, что люди ежедневно съедают по несколько граммов микропластика. По его словам, этот вид пластика могут добавлять в косметические растворы.

Также микропластик используется в бытовой химии и промышленных продуктах, образуется в результате разрушения более крупных изделий. Например, при стирке или механической обработке его может выделять фурнитура.