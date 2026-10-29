Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 13:42

В мире

В США предложили запретить продажу жевательной резинки из-за микропластика

Фото: depositphotos/WhiteBearStudio

В американском штате Нью-Джерси предложили запретить продажу жевательной резинки из-за возможного наличия в ней микропластика. Об этом сообщает Independent.

Инициатива "Закон о защите от микропластика" призвана уменьшить воздействие микроскопических частиц пластика на людей. Она обяжет производителей сообщать о наличии микропластика в жевательной резинке, пакетиках для чая, кофейной гуще и корме для животных. К микропластику относят синтетические частицы размером до пяти миллиметров.

Сейчас документ рассматривает ответственный комитет. Для вступления в силу его должны одобрить обе палаты вместе с губернатором. Если инициативу одобрят, на исследования и контроль направят 3 миллиона долларов.

Также в случае принятия закона запрет заработает не сразу: производителям дадут три года, чтобы выполнить требования. Сначала на этикетках появится информация о микропластике, затем и более видимые предупреждения. На третий год продавать в штате товары с запрещенными материалами будет нельзя.

Некоторые виды жевательной резинки содержат синтетические полимеры. При жевании они попадают в слюну и оказываются в организме. При этом Управление по санитарному надзору США уверяет, что пока не существует научных доказательств о вреде микропластика в таком количестве для здоровья.

Ранее врач общей практики и терапевт Алексей Хухрев рассказывал, что люди ежедневно съедают по несколько граммов микропластика. По его словам, этот вид пластика могут добавлять в косметические растворы.

Также микропластик используется в бытовой химии и промышленных продуктах, образуется в результате разрушения более крупных изделий. Например, при стирке или механической обработке его может выделять фурнитура.

Читайте также


за рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика