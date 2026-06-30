France 24: во Франции приняли закон о борьбе со "сверхбыстрой модой"

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Сенат Франции принял законопроект о борьбе со "сверхбыстрой модой". Документ направлен против платформ электронной коммерции, в том числе Shein, Temu и AliExpress, представляющих КНР, сообщил телеканал France 24.

Решение приняли после многолетних дебатов. Нужно было согласовать закон с законодательством Евросоюза, хотя сомнения в его правомерности все еще остаются.

В частности, документ предполагает введение почасовой оплаты труда за массовое производство текстильных изделий с последующим ее повышением, а также запрет инфлюэнсерам рекламировать в соцсетях бренды, работающие в сегменте "быстрой моды".

Французские власти объяснили необходимость ограничений тем, что легкая доступность и быстрая заменяемость таких товаров усиливают нагрузку на экологию. При этом на текстильное производство приходится почти 10% общемирового объема выбросов парниковых газов.

Борьба с "быстрой модой" обсуждается в Европе не первый год. Как подчеркивал генсек ООН Антониу Гутерриш, этот тренд "ускоряет экологическую катастрофу". В частности, в Брюсселе предлагали обязать текстильную отрасль оплачивать переработку выброшенной одежды и обуви.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать одежду за рубежом. За первые 4 месяца 2026 года граждане РФ приобрели через сервисы трансграничной торговли одежду и обувь на 24,5 миллиарда рублей, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2025-го.