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30 июня, 10:44

Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Кемерове

Фото: MAX/"Следком"

Центральный районный суд в Кемерове постановил заключить 54-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки, под стражу до 27 августа. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов области.

Девочка ушла из дома в Кемерове утром 25 июня. Ее мать обратилась в полицию спустя два дня, после чего начались поиски. В ходе расследования тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили на кладбище в том же районе города. Преступник попытался сжечь его, но экспертиза выделила ДНК-профиль и установила личность подозреваемого.

Им оказался местный житель, ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Он освободился из колонии в мае 2026 года. Следователи при поддержке Росгвардии тогда же задержали мужчину. Возбудили дело по статье об убийстве.

Адвокат обвиняемого Сергей Москвин заявил ТАСС, что его подзащитный вину не признает.

"Он говорит, что не совершал такого. Вроде бы собирается признаться, но в чем признаться – пока не знаю. На данный момент вообще ни в чем не сознается", – сказал защитник.

Ранее в квартире на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге обнаружили тела двух зарезанных сестер. Обе являлись иностранными гражданами. По факту убийства возбуждено уголовное дело: следствие прорабатывает версию о причастности к преступлению сожителя одной из женщин, его разыскивают.

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