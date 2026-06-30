Путин посетил церемонию прощания с экс-министром обороны Ивановым

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Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам политика, глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей Иванова.

Прощание с экс-главой Минобороны началось утром 30 июня. Поскольку он был генерал-полковником, в последний путь его проводит сводный расчет отдельной роты почетного караула, который представляет Воздушно-космические силы, Сухопутные войска и Военно-морской флот. Затем Иванова похоронят на Троекуровском кладбище.

Бывший министр скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Свои соболезнования выразили Путин, Сергей Собянин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.