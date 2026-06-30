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30 июня, 11:29

Происшествия

Суд арестовал еще двух обвиняемых в убийстве студента в Омске

Фото: depositphotos/doomu

Суд в Омске арестовал еще двух обвиняемых по делу о резонансном убийстве 20-летнего студента истфака. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Накануне, 29 июня, были арестованы на два месяца четверо других фигурантов.

Студент пропал в Омске после того, как 21 июня ушел из дома и не вернулся. Через пять дней его тело с признаками насильственной смерти обнаружили на заброшенной территории возле Сыропятского тракта.

Спустя некоторое время полиция задержала 7 человек в возрасте от 22 до 24 лет, в том числе двух девушек, которые входили в круг общения молодого человека. По данным следствия, они заманили студента на пустырь, пообещав отдать золотой самородок. После этого они связали юношу, несколько раз ударили ножом, а после попытались спрятать тело.

Как утверждают правоохранители, убийцы тщательно готовились к преступлению, в том числе продумали алиби. Также известно, что они специально приехали из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга для расправы.

С потерпевшим злоумышленники не были знакомы. Они начали общаться друг с другом в Сети с недавних пор. Предположительно, молодой человек должен был напавшим деньги. Тем не менее основным мотивом убийства студента считается личная неприязнь, возникшая во время общения.

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