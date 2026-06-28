Пропавшая в Кемерове 12-летняя девочка найдена убитой

Фото: МАХ/"Следком"

Пропавшая в Кемерове 12-летняя девочка найдена мертвой с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в МАХ, 27 июня в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина с заявлением о пропаже ребенка. 12‑летняя девочка ушла из дома утром 25 июня и не вернулась.

"Моими коллегами незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. Полицейские обнаружили тело девочки на кладбище в том же районе города. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело", – отметила она.

По данным Волк, преступник попытался скрыть следы и сжечь тело, однако экспертиза смогла выделить ДНК-профиль и установить личность подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель, который уже был судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчина освободился из мест лишения свободы только в мае 2026 года.

Следователи при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди было найдено в одной из арендованных квартир подмосковного Ногинска. Как установило следствие, мальчика, предположительно, убила собственная мать, после чего попыталась свести счеты с жизнью. По факту инцидента заведено уголовное дело.

