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30 июня, 10:52

Мэр Москвы

Собянин: на западе Москвы построят пешеходный переход над путями МЦД-4

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Наземный пешеходный переход появится над путями МЦД-4 в Очакове-Матвеевском. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр Москвы добавил, что переход свяжет Рябиновую улицу с Проектируемым проездом № 1980 и станет значимым элементом пешеходной инфраструктуры района. Объект будет иметь два лестничных схода и два лифта.

"Объемно-пространственная композиция будет представлять собой остекленную с двух сторон галерею на несущих опорах Y-образной формы", – уточнил градоначальник.

Благодаря переходу:

  • повысится уровень комфорта для местных жителей;
  • сотрудники предприятий смогут безопасно и напрямую добираться до рабочих мест, несмотря на разделяющую территорию железную дорогу;
  • сократится путь до станции "Озерная" Солнцевской линии метро.

Завершить работы планируется в 2027 году.

Ранее Собянин сообщал о начале строительства станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метро, которая будет находиться на территории одноименной бывшей промзоны. Работы будут завершены в 2030 году.

Собянин: на западе Москвы построят пешеходный переход над путями МЦД-4

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