Собянин: на западе Москвы построят пешеходный переход над путями МЦД-4

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Наземный пешеходный переход появится над путями МЦД-4 в Очакове-Матвеевском. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр Москвы добавил, что переход свяжет Рябиновую улицу с Проектируемым проездом № 1980 и станет значимым элементом пешеходной инфраструктуры района. Объект будет иметь два лестничных схода и два лифта.

"Объемно-пространственная композиция будет представлять собой остекленную с двух сторон галерею на несущих опорах Y-образной формы", – уточнил градоначальник.

Благодаря переходу:



повысится уровень комфорта для местных жителей;

сотрудники предприятий смогут безопасно и напрямую добираться до рабочих мест, несмотря на разделяющую территорию железную дорогу;

сократится путь до станции "Озерная" Солнцевской линии метро.

Завершить работы планируется в 2027 году.

Ранее Собянин сообщал о начале строительства станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метро, которая будет находиться на территории одноименной бывшей промзоны. Работы будут завершены в 2030 году.

