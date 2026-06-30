Московские врачи вытащили 16 магнитов из носа 10-летнего ребенка

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Врачи Морозовской больницы вытащили 16 магнитов из носа 10-летнего ребенка, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

В медучреждение мальчика доставили с магнитными кубиками в обеих ноздрях. Элементы соединились в плотные цепочки и вызвали сильную боль в носовой полости. Обследование показало, что магниты лежали неглубоко, поэтому специалисты смогли достать их с помощью специальной петли.

По словам врача-отоларинголога Сергея Кульмакова, главная опасность заключена во взаимодействии магнитов. Оказавшись по разные стороны носовой перегородки, они притягиваются, сдавливают слизистую и хрящ, что может привести к омертвлению тканей.

После извлечения инородных тел медики дополнительно осмотрели нос, глотку и гортань с помощью эндоскопа, чтобы исключить повреждение тканей. Затем они сделали рентген грудной клетки и живота, чтобы убедиться, что магниты не были проглочены. Никаких осложнений не было.

Ранее сотрудники Морозовской больницы спасли 1,5-годовалого мальчика, который подавился кусочком пластикового плинтуса. Ребенок был в сознании, но дышал с трудом. Специалисты нашли предмет в дыхательным путях, однако он повредил слизистую оболочку бронха и вызвал опасный отек. Врачам удалось извлечь инородное тело и избежать тяжелых последствий.